Belen incinta? “Spinalbese ha confermato che diventerà papà”/ Intanto De Martino…

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese aspettano un figlio. È questa la notizia che circola ormai da giorni sulla showgirl e il suo nuovo amore. I due sono innamoratissimi e, a quanto pare, starebbero per allargare la famiglia. Da parte di Belen, così come da Antonino, non è arrivata alcuna smentita (o conferma) del gossip che intanto impazza anche sui social. Oggi però è Gabriele Parpiglia ad aggiornarci con un nuovo indizia che sembra realmente confermare la gravidanza della Rodriguez. Su Giornalettismo, il giornalismo fa infatti sapere che è stato proprio Antonino a lasciarsi andare ad alcune confidenze con degli amici e colleghi, confermando loro che tra pochi mesi diventerà papà.

Belen e Antonino Spinlbese presto genitori? Ecco la reazione di Stefano De Martino

“Antonino si è licenziato ufficialmente dal suo precedente lavoro, nel negozio della catena Aldo Coppola, in zona Moscova a Milano. Ha salutato i colleghi e ha espresso la sua gioia perché diventerà papà.” ha fatto sapere Parpiglia. Una novità importante che confermerebbe la dolce attesa di Belen Rodriguez. Intanto in molti si chiedono quale sia stata la reazione di Stefano De Martino, ex della Rodriguez e padre di suo figlio Santiago, alla notizia della possibile gravidanza. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il conduttore di Stasera tutto è possibile non avrebbe reagito bene alla notizia, anzi, pare l’abbia presa piuttosto male. I fan della Rodriguez, intanto, attendono la conferma dell’arrivo di questo secondo figlio.



