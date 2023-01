Belen paparazzata con Luna Marì, web “Fai la fig*”/ Lei sbotta: “Falso! Mi manca la libertà con i miei figli”

Belen Rodriguez criticata dal web per la paparazzata con la figlia Luna Marì: lei sbotta!

Belen Rodriguez si è trovata spesso negli anni a discutere coi paparazzi. È noto che la showgirl è costantemente nel loro mirino ma questo spesso significa che lo finiscano anche i suoi figli. È questa la premessa che ci porta alle critiche sorte per un filmato degli ultimi giorni in cui Belen è stata sorpresa dai paparazzi mentre passeggia al parco insieme alla piccola Luna Marì. Fin qui nulla di strano, se non fosse che molti utenti hanno criticato il suo atteggiamento.

Nelle immagini Belen sarebbe poco spontanea, non una donna che viene improvvisamente beccata al parco con sua figlia. Dunque c’è chi l’accusa di mettersi in posa ed essere perciò costruita di fronte agli obiettivi. Un’accusa alla quale Belen ha però deciso di replicare, chiarendo la sua posizione.

A chi dunque le contesta di mettersi in posa davanti ai paparazzi, Belen risponde infastidita: “Non mi piace essere ripresa mentre sto con i miei figli. Sono fatti miei”. Lo sfogo della Rodriguez però continua in risposta a chi l’accusa di fare la ‘fig*’: “Io non faccio la fi.a, io divento rigida, perché vorrei tanto riuscire a uscire con lei senza essere scattata, chiedi al paparazzo. – e spiega infine di essersi anche mossa in merito – Gli ho detto ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto? E quindi per quello sono seria, perché me la prendo, perché un po’ mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli”.

