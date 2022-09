Belen Rodriguez, vacanze finite. Ecco il ritorno alla normalità

Belen Rodriguez ha ormai archiviato i ricordi e le emozioni di quest’estate 2022 e si sta dedicando con tutta se stessa agli impegni quotidiani. In questi giorni l’abbiamo vista indaffarata nelle faccende di casa, tra la gestione dei figli, dei compiti e della scuola e dello sport. Ai fan di Instagram non è passata inosservata, ad esempio, l’importanza che mamma Belen ha amorevolmente riservato al primo giorno di scuola di suo figlio Santiago.

Complice l’assenza di Stefano, impegnato al Festival di Venezia, la fotomodella si è dovuta occupare da sola del ritorno tra i banchi del piccolo, che dopo aver trascorso l’intera estate con i genitori, tra escursioni mondane e scoperte meravigliose, si è dovuto rassegnare ad un poco entusiasmante ritorno alla vita di tutti i giorni.

Belen Rodriguez a scuola con il figlio Santiago, il look fa impazzire i fan

Per il bambino nuovo taglio di capelli e look curato nei minimi dettagli. Ci ha pensato mamma Belen a rendere tutto perfetto per il suo ritorno a scuola. Anche lei, come sempre, non ha trascurato le apparenze e per l’occasione ha sfoggiato una gradevolissima t-shirt colorata e un paio di pantaloni della tuta firmati Hinnominate, un modello con gli elastici alle caviglie che ovviamente ha fatto breccia nei cuori dei fan. Insomma, è stato e continua ad essere un post-vacanze piuttosto intenso per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, alle prese coi figli e coi tanti impegni lavorativi di fine estate.

