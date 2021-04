Belen Rodriguez alle Maldive/ Scoppia la polemica: “Rispetta chi ti ha dato lavoro”

Appena possibile ecco che Belen Rodriguez, a bordo dell’aereo privato, ha pensato bene di andare alle Maldive con il suo Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marie che porta in grembo. L’ultima volta che i due sono stati in vacanza insieme è stato proprio il momento in cui è esplosa la passione tra loro e il gossip è impazzito per il ‘post Stefano de Martino’ e quindi era davvero l’ora di rilassarsi un po’ prima che la gravidanza avanzi e il parto si avvicini. Belen Rodriguez si mostra sui social bellissima, rilassate e con le forme pronte a lievitare proprio mentre il compagno la accarezza e rimane accanto a lei per paura dei pipistrelli entrati in casa. Le loro storie riempiono i social e i siti specializzati di gossip che raccontano la storia dei piccoli pipistrelli ma, intanto, ecco spuntare i commenti al veleno su Instagram.

Belen Rodriguez alle Maldive tra Pipistrelli e critiche sui social

Proprio sotto le foto di Belen Rodriguez in vacanza, ecco arrivare le parole di chi la invita ad avere rispetto della situazione che tutti stanno vivendo ma anche di coloro che “le hanno dato lavoro e, quindi, anche i soldi per andare alle Maldive”. Tra i commenti si legge: “Almeno un po di sensibilità per chi ti ha dato la cittadinanza! E lavoro! L’ITALIA!!” e ancora chi ribatte: “ahaha! E lei secondo te a sensibilità? Vive sulle spalle del italiani!”. Dall’altra parte c’è chi tira ancora fuori la storia della zona rossa e arancione e anche chi chiede se i due abbiano fatto il tampone e siano in quarantena. Sono ancora una volta i soliti commenti che in questi giorni hanno preso di mira vip e non pronti a viaggiare anche contro ogni regola, certo è che non è il caso di Belen Rodriguez…

