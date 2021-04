Santiago e Luna Marie, figli Belen Rodriguez/ “Famiglia allargata e tanto amore”

Santiago e Luna Marie, chi sono i figli di Belen Rodriguez

Il piccolo Santiago De Martino bello come il papà e intelligente come la mamma. Proprio questo ha voluto sottolineare Belen Rodriguez quando, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha parlato dell’adorato figlio avuto proprio dall’ex marito, il ballerino Stefano de Martino. I due hanno messo al mondo il loro bambino che viene prima di qualsiasi altra cosa, almeno adesso. In passato, proprio il ballerino, dopo la separazione dalla moglie, si era un po’ fatto travolgere dal lavoro e quindi era spesso assente fino a che, di stanza all’Isola dei Famosi come inviato, ha promesso che non si sarebbe mai più allontanato da lui tanto a lungo. Proprio per questo prese casa a Milano, chiuse con il quotidiano di Amici, e decise di dedicarsi al suo amato bambino. Per qualche tempo ha riprovato anche a ricucire il rapporto con Belen Rodriguez e per un po’ i fan hanno sognato un matrimonio e l’arrivo di una sorellina per il piccolo Santiago ma così non è stato.

Belen Rodriguez in attesa della sua piccola Luna Marie

Il piccolo di casa De Martinez continua ad essere un bambino social proprio per via dei continui video che la madre fa e pubblica nelle sue storie. Di lui sappiamo praticamente tutto o quasi. Dall’amore per la danza, il canto e le imitazioni, al suo amore per i dinosauri e adesso anche per il cane che ha comprato papà Stefano de Martino. E la sua scuola? Conosciamo anche quella visto che Belen ha documentato il suo primo giorno di scuola (e non solo) e sappiamo che frequenta l’American School of Milan, un prestigioso istituto privato. Inutile dire che anche in quel frangente non sono mancate le polemiche per via della costosa retta che bisogna pagare per frequentare la scuola vip. Sarà lo stesso destino che attende Luna Marie? Questo è il nome che Belen Rodriguez vuole dare alla bambina che porta in grembo e che è frutto del suo amore travolgente per Antonino Spinalbese. I due non sapevano di voler essere genitori fino a quando lei è rimasta incinta per sbaglio e ha perso il suo bambino. Poi ci hanno riprovato e adesso attendono con ansia la loro piccola, sorella di Santiago De Martinez.

