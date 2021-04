Antonino Spinalbese, compagno Belen Rodriguez/ Lei: “credo nel matrimonio, ma…”

Antonino Spinalbese è il compagno di Belen Rodriguez: un grande amore quello che lega la showgirl all’hair stylist, ma c’è chi parla già di nozze. In questi giorni, infatti, a lanciare la bomba è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 condividendo una indiscrezione ricevuta. “Lui è pazzo di lei e lei è pazza di lui. Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo della loro bambina” ha rivelato il giornalista secondo cui i preparativi per le seconde nozze della showgirl argentina sarebbero in corso d’opera.

Non solo, il direttore di Novella 2000 ha anche aggiunto che a celebrare le nozze potrebbe essere proprio Beppe Sala, il sindaco di Milano: “Sindaco di Milano, Beppe Sala, manda subito in tintoria l’abito buono”. A smentire però la clamorosa notizia è stata proprio la showgirl argentina che parlando del suo nuovo amore non ha mai nascosto che lo sposerebbe ogni giorno. Proprio a Verissimo, infatti, Belen ha dichiarato: “quando un uomo chiede la mano di una donna e lei dice di sì il corteggiamento che c’era prima finisce, per questo Antonino dice che vorrebbe sposarmi non solo una volta, ma tutti i giorni. Nei momenti più inaspettati, mi guarda e mi dice mi vuoi sposare, e io sorrido”.

Belen Rodriguez: “potrei risposarmi con Antonino Spinalbese”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una delle coppie più paparazzate degli ultimi mesi. La bellissima showgirl argentina dopo la fine del matrimonio e relazione con Stefano De Martino ha ritrovato la felicità tra le braccia dell’hair stylist. Un amore travolgente e passionale quello nato tra i due che li ha spinti a voler dare alla luce una nuova vita.

Proprio così, la coppia è in attesa del loro primo figlio: in realtà si tratta di una femminuccia come ha rivelato proprio la showgirl a Verissimo che ha condiviso anche il nome della futura bambina che si chiamerà Luna Mark. “Sono la donna più romantica del mondo, io credo nel matrimonio ma non credo nel contratto – ha dichiarato a Silvia Toffanin parlando di Antonino e della possibilità di un secondo matrimonio – “sono dell’idea di sposarmi tutti i giorni e di fare una grande festa, questo si, mi piacerebbe, ma rimettere una firma non so quanto senso abbia”. Al momento il matrimonio non è nei progetti della coppia, ma mai dire mai visto che la Rodriguez ha poi concluso dicendo: “potrei risposarmi? Quasi… Qualche mese forse”.

