Belen Rodriguez choc: “Ho lanciato un cactus a Fabrizio Corona”/ “Se lo meritava!”

Belen Rodriguez, intervenuta a “Verissimo” su Canale 5 con la sorella Cecilia, ha rivelato un clamoroso retroscena di gossip che riguarda il suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Nel corso di una delle loro liti, la showgirl argentina ha scagliato una pianta addosso all’ex re dei paparazzi. Tuttavia, non si trattava di una pianta qualsiasi, bensì di una pianta dotata di numerose spine… un cactus! La notizia è giunta mentre in studio si parlava di gelosia: “Una volta ho lanciato un cactus a Fabrizio Corona – ha spiegato Belen –. Gliel’ho tirato addosso, in quanto non mi faceva uscire dalla stanza e volevo andarmene, perché me ne aveva combinata una delle sue, come al solito. La cosa più vicina a me era un cactus… Per spinzettarlo ci ho messo una giornata e mezza. Se lo meritava!”.

BELEN RODRIGUEZ: “CACTUS CONTRO FABRIZIO CORONA!”. E LA SORELLA CECILIA NON È DA MENO

Non solo il cactus lanciato da Belen Rodriguez a Fabrizio Corona ha tenuto banco a “Verissimo”: anche la sorella di Belen, Cecilia, si è resa in passato protagonista di un’azione simile con un uomo. “Ho tirato un posacenere in testa a un ragazzo, ha rimediato cinque punti di sutura… Però era giusto – ha esclamato –! Solo che poi ho nascosto il posacenere… A casa mi prendono sempre in giro perché faccio scenate che hanno un inizio e non hanno una fine”.

