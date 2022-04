Cecilia e Belen Rodriguez: “Non parliamo con nostra nonna”/ “Successe cose brutte…”

Cecilia e Belen Rodriguez sono intervenute in coppia a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 3 aprile 2022. Le due showgirl hanno asserito che “la nostra è stata un’infanzia meravigliosa, felice. I nostri genitori sono stati impeccabili, ci hanno dato un sacco d’amore e nostra madre si è sacrificata tantissimo“. “Oggi che io sono mamma – ha aggiunto Belen –, stimo tanto le mamme che non hanno tate e si occupano dei loro figli 24 ore su 24″.

Cecilia ha poi detto che da piccoli, con la sorella Belen e il fratello Jeremias, “stavamo anche tanto con la nostra nonna materna”, alla quale hanno dedicato un tatuaggio che si sono fatte tratteggiare entrambe sul braccio destro. C’è anche un’altra nonna nella loro vita, con cui però i rapporti sono inesistenti. A tal proposito, Belen Rodriguez ha spiegato: “La famiglia va coltivata ogni giorno e, purtroppo, se uno non si dedica a figli e nipoti, i conti poi non tornano. Lei è l’unica ancora in vita e la verità è che non ci parliamo. Sono successe delle cose che non sto qua a raccontare, per me va bene così”. Cecilia invece ha paura di pentirsi e che poi sia troppo tardi: “Ci penserò ancora un po’”.

CECILIA E BELEN RODRIGUEZ: “MAMMA VERONICA È LA NOSTRA MIGLIORE AMICA”

Mamma Veronica è colei che dà più forza a Belen Rodriguez, in lacrime accanto alla sorella Cecilia: “Mi ha fatto emozionare tantissimo quando ha detto di essere molto fiera di me. Le mamme dicono sempre la verità e durante i momenti difficili è stata colei che mi ha fatto reagire, facendomi alzare dal letto e facendomi smettere di piangere. Ha un’intelligenza emotiva superiore e non la sposti mai”.

Cecilia, invece, ha riferito: “Mamma è la mia migliore amica, quella persona che tutti dovrebbero avere accanto. Si fa in mille per poterti aiutare. È una persona molto presente, che aiuta tutta la famiglia”.

