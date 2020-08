Belen Rodriguez “Cicciolina mi fa un baffo”/ Coroncina in testa come la pornostar e..

Un’estate di polemica è quella che si sta chiudendo per Belen Rodriguez. La bella argentina ha chiuso con il marito Stefano de Martino subito dopo il lockdown e mentre lui continua ad andarsene in giro come un lupo solitario sulla sua barca in mezzo al mare in compagnia di amici, qualche volta, o dell’amato figlio, Belen continua a stare in compagnia con le persone a lei più cara ovvero i suoi collaboratori e adesso anche la sorella Cecilia Rodriguez. Le due argentine single e felici se ne vanno in giro per mari e per monti e spesso proprio il gossip ha avvistato Belen in compagnia di altri presunti flirt, fino a questo momento mai confermati ufficialmente, ma cosa è successo adesso per farla finire nuovamente nel mirino degli hater? E’ presto detto.

BELEN RODRIGUEZ COME CICCIOLINA SUI SOCIAL…

A provocare un altro terremoto e a dare il via alle polemiche è proprio la stessa Belen Rodriguez che, telefono alla mano, ha pensato bene di lasciarsi andare ad una serie di storie in cui sia lei che i suoi amici sono apparsi con tanto di coroncina in testa proprio in pieno stile Cicciolina. Citando la pornostar, infatti, la stessa argentina ha stuzzicato i fan al grido di “Cicciolina mi fa un baffo” lasciandosi poi andare ad una fragorosa risata e puntando l’attenzione agli altri amici presenti in piscina. Inutile dire che la sua affermazione e la sua battuta non sono sfuggiti all’occhio attento di chi vive di polemiche, accuse e gossip, e quindi non possiamo che andare avanti puntando tutto sulla prossima “gaffe” che farà indignare i benpensanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA