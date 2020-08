Belen Rodriguez frecciata a Stefano De Martino?/ Foto con l’anello di Iannone, ma…

Belen Rodriguez più bella che mai sui social questa volta lancia una frecciata all’ex Stefano De Martino pubblicando una foto con un anello. Poco dopo scoppia un nuovo caso mediatico: la showgirl argentina ha pubblicato una foto dell’anello regalatole da Andrea Iannone? In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, dove è seguita da quasi 10 milioni di persone, la bella argentina ha postato una foto della sua mano con tanto di “birlocco” in bella vista appoggiata alle veneziane di casa. Uno scatto normalissimo e ben lontano da quelli bollenti a cui ci ha abituato, che non passa inosservato per un piccolissimo particolare: l’anello! Proprio in questi giorni la Rodriguez è stata avvistata in compagnia di Antonino, un Hair stylist molto famoso di Milano e c’è già chi parla di nuovo amore, nuovo flirt e fidanzato! Non è una novità visto che ogni uomo avvisato nelle vicinanze di più di 1 metro con la Rodriguez diventa automaticamente un suo nuovo flirt, ma in questo caso la foto dell’anello che in molti associano ad un ex della showgirl. A detta di molti, infatti, l’anello indossato dalla Rodriguez nella foto sarebbe quello con rubino ricevuto in dono dal suo ex Andrea Iannone. E’ davvero così? Se fosse davvero quello l’anello indossato dalla Rodriguez possibile che dietro la pubblicazione della foto ci sia una velata frecciatina all’ex Stefano De Martino?

Belen Rodriguez foto anello Iannone sui social? Gli haters attaccano ancora: “sei patetica”

La foto dell’anello regalato da Andrea Iannone a Belen Rodriguez (è davvero quello?) non è certo passata inosservata agli haters che prontamente le hanno scritto la qualunque: da “nessuno ha capito che cerca di mettere in mostra il rubino? era l’anello regalatole da Jannone, povera bambina infelice” a “patetica con l anello di Iannone”. Ma non finisce qui, visto che ogni foto pubblicata dalla bellissima Belen è una ghiotta occasione per gli invidiosi e repressi leoni da tastiera, come una utente che scrive: “una persona vuota sciocca e pronta ad ogni compromesso x fare soldi,penso che lo ricordi come ha fatto ad arrivare alla ribalta ! Che schifooooo !!!”. Tutti bravi, come sempre, a giudice il prossimo piuttosto che osservare, scrutare e semmai giudicare le proprie vite prima di appellarsi il diritto di farlo con le vite degli altri. Per fortuna c’è anche chi dimostra di andare oltre scrivendo ai soliti haters: “ma veramente voi sapete quale anello ha regalato Iannone e quale Stefano ma davvero L umanità è ridotta così??? Ragazzi riprendetevi ma una vita non l’avete?? Non lo so trovatevi un hobby qualsiasi cosa che la situazione vi sta sfuggendo di mano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 20 Ago 2020 alle ore 1:27 PDT





