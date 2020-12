Belen Rodriguez difende il fidanzato Antonino e asfalta l’hater/ “Fallito e rosicone”

Belen Rodriguez non ci sta e, di fronte a determinati commenti, rompe il silenzio e difende la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese. Da sempre abituata a leggere commenti negativi nei suoi confronti, di fronte alle parole che un hater ha scritto sul fidanzato, sotto una foto di coppia, pubblicata da quest’ultimo, non ci ha visto più rispondendo per le rime al followers. Nel pubblicare la foto in cui bacia la sua fidanzata, Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad una dolce dedica a cui Belen ha risposto condividendo con i followers la gioia di aver trovato una persona che ha l’impressione di conoscere da sempre. “Mi sembra una vita fa. Non so per quale motivo ma è così, (come ci diciamo spesso, sembra di conoscerci da 100 anni) e tu ogni giorno sei di più, di più di più di più“. Le parole scritte dalla Rodriguez hanno spinto un follower a commentare chiedendo alla Rodriguez perchè sente il “bisogno di fare queste sviolinate qui sui social, hai bisogno di intontire i followers con queste solite moine amorose per farti/vi dire quanto siete belli e bravi e che vi amate”.

BELEN RODRIGUEZ, DURA REPLICA ALL’HATER:

A rispondere all’hater è stata la stessa Belen Rodriguez che ha difeso il proprio amore per Antonino Spinalbese con cui sta vivendo una storia d’amore in famiglia che le rende serena e felice. “Chi si nasconde per commentare in modo negativo è un grandissimo rosicone che non si capacita dell‘entusiasmo altrui, perché chi si nasconde dietro ad un profilo per professare intelligenza è un povero fallito! In tutti i sensi!”, ha scritto “Della serie caccia fuori le palle e fai accadere qualcosa di bello nella tua vita invece di stare a commentare la mia vita da codardo! Cioè nascosto! Buon 2021!!!”. A difendere Belen e il fidanzato sono stati diversi utenti che si sono detti d’accordo con la showgirl argentina puntando il dito contro l’hater.



