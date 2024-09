Belen Rodriguez tra Tony Effe e Fedez?

Da amici a rivali il passo è breve come dimostrano Fedez e Tony Effe, protagonisti di un dissing che, nelle scorse ore, ha provocato diverse reazioni. Tony Effe ha pubblicato un pezzo per “Red Bull 64 Bars” e alcuni versi potrebbero riferirsi proprio a Fedez e Chiara Ferragni. Il brano è diventato subito virale e, sotto il post pubblicato da Tony Effe su Instagram è apparso anche il commento di Belen Rodriguez.

Tony Effe contro Fedez, dissing al veleno tra i rapper: "Chiara (Ferragni) mi adora"/ "Il cane ha miagolato"

“Grande”, ha commentato la showgirl argentina il cui gesto social non è passato inosservato agli altri utenti che hanno apprezzato il commento della showgirl che, a detta dei followers del rapper, si sarebbe schierata dalla parte di Tony Effe.

Belen Rodriguez e le parole su Chiara Ferragni

Belen Rodriguez e Tony Effe hanno ballato insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser incantando gli altri invitati. La showgirl argentina, tuttavia, come fa notare anche Biccy, non è la prima volta che commenta la vicenda di Fedez e Chiara Ferragni.

Belen Rodriguez, sorella Cecilia/ La showgirl: "noi siamo una famiglia super unita"

“Devo essere onesta, noi due non abbiamo mai avuto un bel rapporto. Non, non c’è mai stata amicizia. Però la responsabilità era di terze persone. Ha sbagliato, ma lasciatela in pace. Parlando del suo caso, del lato giustizia se ne occuperanno nelle sedi opportune, io posso dire la mia sui social. Vedo un po’ troppo odio e cattiveria. Ci vorrebbe più comprensione e meno giudizi pieni di cattiverie. Se pubblichi quei commenti così piedi di cattiveria allora devi aver passato qualcosa di brutto“, ha detto lo scorso giugno l’imprenditrice digitale.