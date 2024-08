Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano si sono lasciati? Lo scoop bomba

Le vicende sentimentali della showgirl argentina continuano a catalizzare l’attenzione del gossip di questa estate. L’ultima fiamma, però, sembra che sia durata realmente poco pare infatti che Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo Galvano si sono lasciati. A lanciare lo scoop bomba è il settimanale Diva e Donna che nell’ultimo numero in edicola annuncia senza alcun dubbio che Belen Rodriguez è tornata single. Sul magazine Belen è immortalata mentre si gode la vacanza a Porto Rotondo in Sardegna dove appare felice e serena e pronta ad iniziare una nuova fase della sua vita.

E non è tutto, perché in questi giorni si era già parlato di un presunto allontanamento tra Belen Rodriguez ed il fidanzato Angelo Edoardo Galvano. Le voci di crisi si sono fatte sempre più insistenti ed adesso sembrano confermate dal settimanale Diva e Donna che non solo rivela: “Belen è tornata single. Con Angelo è già finita” ma aggiunge anche un’indiscrezione sulla showgirl: “Lei confessa: ‘Ora ho paura di invecchiare””. Sul Leggo, inoltre, si legge che la showgirl sembrava fortemente innamorata del 35enne, poi però ‘deve esser successo qualcosa di inaspettato e il loro rapporto è precipitato definitivamente.’

Chi è Angelo Edoardo Galvano, a questo punto ex fidanzato di Belen Rodriguez? È un ingegnere esperto di tecnologie sostenibili di 35 anni di origini siciliane. Lontano dal mondo dello spettacolo sembrava che la conduttrice e showgirl argentina avesse trovato finalmente la giusta serenità, come si è visto in alcune foto sempre pubblicate da Chi nelle quali addirittura si vedevano momenti di gioco tra l’ingegnere e i figli della showgirl, Luna Marì e Santiago. Purtroppo, però, la storia si è arenata senza altre possibilità. Stando alle indiscrezioni lanciate da Diva e Donna, però, sembra che Belen abbia accusato il colpo: dopo la turbolenta fine della relazione con Stefano De Martino e il sembrava aver ritrovato la serenità con il giovane.