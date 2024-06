Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvani si sono lasciati?/ La ‘fuga’ al mare senza ‘dolce metà’…

La ‘bella stagione’ è ormai alle porte ma il caldo anticipato ha già proposto le prime fughe al mare di alcuni personaggi noti al mondo dello spettacolo. Il settimanale Oggi, per l’appunto, ci racconta le ultime novità sul conto di Belen Rodriguez che la scorsa domenica si è concessa una giornata all’insegna del sole e del relax. La conduttrice ha scelto Nervi come località, accompagnata da un buon numero di amici ma con un interrogativo doveroso: dov’è il presunto fidanzato Angelo Edoardo Galvani?

Nelle scorso settimane, dopo la rottura con Elio Lorenzoni, i rumor riferiti a Belen Rodriguez si sono concentrati sul presunto nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvani. Ebbene, come racconta il magazine, l’ingegnere esperto di tecnologie sostenibili risulta assente alla giornata di mare di Belen Rodriguez tra le bellezze costiere di Nervi.

Belen Rodriguez e le nuove sfide in tv: cosa bolle in pentola?

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez si avvicina e nei giorni scorsi si era parlato di come proprio per lieto evento sarebbero potute arrivare le prime conferme della liaison tra Belen Rodriguez e il presunto nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvani. Eppure, l’assenza dell’ultima domenica dove figurano solo amici lascia alcuni esperti di gossip con il dubbio che la storia, se mai ci sia stata, possa essere già arrivata al capolinea.

Spazio anche alle considerazioni di carattere professionale: come ricorda il settimanale Oggi, ultimata l’esperienza a Celebrity Hunted 2024 per Belen Rodriguez non risultano in agenda nuovi appuntamenti televisivi. Ecco spiegata la ‘libertà’ di concedersi delle vacanze anticipate al fine di godersi i primi raggi di sole come antipasto per la stagione estiva prossima ad imbattersi sul nostro Paese. Resta ‘in sospeso’ anche la possibile partecipazione a Ballando con le stelle dato che, come sottolinea il settimanale, Belen Rodriguez: “Avrebbe fatto retromarcia”, a dispetto delle voci che davano quasi come certa la sua presenza nella prossima edizione del talent.

