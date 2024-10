Non arrivano buone notizie per i fan della liaison tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano; la relazione è ancora giovane ed entrambi hanno mantenuto alto il livello di discrezione nel corso delle settimane, forse proprio per evitare le voci di gossip. Eppure, i rumor delle ultime ore prendono di mira proprio la coppia e non sono novità particolarmente positive. Gli aggiornamenti – come riporta Leggo – arrivano dal settimanale Chi con l’ultima ‘paparazzata’.

Belen sola a Milano con i figli Luna Marì e Santiago, nessuna traccia del fidanzato Angelo Edoardo Galvano. Si sono lasciati? Questo l’interrogativo che aleggia sul web dopo l’ultimo avvistamento; timore avvalorato dal trasloco della conduttrice e showgirl nella nuova casa dove si presumeva sarebbe andata a vivere proprio con il fidanzato ma per ora non pare sia andata così.

Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo Galvano: liaison al capolinea?

Sempre il settimanale Chi parla di “fase delicata” a proposito della relazione tra Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo Galvano. Un riferimento piuttosto chiaro ad una possibile crisi tra i due e che potrebbe essere il preludio ad una rottura. Chiaramente, siamo ancora nell’ambito dei rumor e non sembrano esserci ulteriori certezze sul momento di difficoltà per la coppia. Tra l’altro, non è la prima volta che si parla di una possibile crisi per Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo Galvano. Come racconta Leggo, già sui social si parlava di una crisi passeggera ma prontamente smentita da alcuni indizi arrivati proprio dalla rete. Ora però, con l’avvistamento di Belen da sola a Milano – raccontato dal settimanale Chi – tornano le ombre sulla liaison tra Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo Galvano.