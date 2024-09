Belen Rodriguez e l’amore: la verità su Stefano De Martino

Belen Rodriguez si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera in occasione del suo 40esimo compleanno. Sempre bellissima e con una nuova consapevolezza, Belen torna a parlare anche d’amore svelando come sono, attualmente, i rapporti con Stefano De Martino. Quello tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano è stato un amore grande e importante che, dopo vari ritorni di fiamma, è finito definitivamente. Ad unirli, tuttavia, c’è sempre Santiago come racconta la stessa Belen.

“Con Stefano De Martino con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato: oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili“, le parole della Rodriguez che ha così confermato quanto detto in precedenza da De Martino.

Belen Rodriguez e l’amore: situazione top secret

Svelati i rapporti con Stefano De Martino, Belen Rodriguez parla dell’amore in generale spiegando che è difficile riuscire a portare avanti una relazione. “È complicato stare insieme. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini”, ha spiegato la showgirl argentina.

Alla domanda se ora è fidanzata, però, risponde con un “no comment”. Nessun riferimento diretto, dunque, alla storia con Angelo Edoardo Galvano con cui la relazione starebbe continuando con molta discrezione lontano dalle luci dei riflettori