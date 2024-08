Una vita soddisfacente a lavoro, ma piena di delusioni in amore: Belen Rodriguez non se la sta di certo passando bene sul piano sentimentale. In effetti è finita anche con Angelo Edoardo Galvano, suo ultimo fidanzato con il quale sembrava essere nata una meravigliosa storia d’amore dopo Elio Lorenzoni. Troppe delusioni che però non l’hanno mai portata a perdere la fiducia nell’amore e ca continuare a cercare la persona perfetta per lei.

I fan hanno creduto ancora una volta ad un lieto fine con Angelo Edoardo Galvano, il quale pareva essere finalmente il ragazzo perfetto per la showgirl, che parlando di lui aveva ammesso essere l’uomo che “aspettava da tempo”, descrivendolo come concreto, sensibile e senza grilli per la testa. Difficile per una come Belen Rodriguez trovare una persona innamorata di lei e non del suo personaggio televisivo, ma neanche stavolta ha funzionato.

Belen Rodriguez, l’estate a Rovigo e il pensiero a De Martino: “Non l’ha mai superata”

In questa calda estate 2024, Belen si trova nel suo posto preferito in provincia di Rovigo: Albarella, un luogo tranquillo fra i monti dove rimanere in pace e senza pensieri. Proprio qui ha condiviso i suoi momenti insieme con Elio Lorenzoni ma anche con Angelo Edoardo Madonia. Proprio quest’ultimo non si è infatti presentato nella sua casa in montagna e Oggi ha rivelato i pensieri più profondi di Belen Rodriguez: a quanto pare la showgirl “non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni“.

Con Stefano De Martino ha avuto il suo primo figlio Santiago, oltre che una meravigliosa relazione fatta di passione e di tanto amore. I due si sono lasciati e ripresi tante volte, ma tra di loro non sembra poter continuare qualcosa di duraturo. Ma che fine ha fatto l’ultimo fidanzato Angelo Edoardo Galvano? Si sa ben poco del siciliano 34enne che oggi vive stabilmente a Milano. È molto riservato e lavora nel mondo delle tecnologie sostenibili. Ingegnere energetico, ha ricoperto per un po’ le pagine del gossip per via del rapporto con Belen Rodriguez, che purtroppo è sfumato nel nulla più totale. Forse Belen ha bisogno di una pausa che duri qualche anno, per riaprire il suo cuore ad un nuovo fidanzato, chi lo sa!