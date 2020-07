Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi insieme a Ibiza/ La passione continua ma…

Belen Rodriguez ha lasciato l’Italia ed è volata a Ibiza. Anche quest’anno la showgirl argentina ha scelto le Baleari per le sue vacanze col figlio Santiago e gli amici. Ma non ci sono soltanto loro al suo fianco. Chi infatti credeva che il flirt con Gianmaria Antinolfi fosse già un ricordo dovrà ricredersi, visto che a Ibiza con Belen c’è anche lui. Il manager napoletano che sembra aver fatto breccia nel cuore della showgirl l’ha infatti raggiunta lo scorso weekend, come fa sapere il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola questa settimana. È proprio qui che infatti appaiono le foto di Belen e Gianmaria insieme a Ibiza, con Antinolfi che ha in braccio il figlio della showgirl, Santiago. Secondo la ricostruzione di Chi, Antinolfi è atterrato a Ibiza ma dopo la registrazione in hotel sarebbe rimasto il pomeriggio da solo in spiaggia, per poi raggiungere la villa di Belen soltanto in piena notte.

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, la passione continua a Ibiza

Dunque la storia tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi continua. I due stanno approfondendo la loro conoscenza che sembra già essere importante, visto il rapporto di lui col figlio Santiago e gli amici di lei. Il settimanale Chi ci svela inoltre che, Dopo averla raggiunta in villa a notte fonda, Gianmaria sarebbe rimasto lì tutto il giorno successivo e solo la domenica sera si sarebbe aggregato al gruppo di amici della Rodriguez per una cena al ristorante. La storia insomma procede a gonfie vele, ma ci sembra ancora prematuro parlare di amore. Vedremo se i due supereranno l’estate insieme, solo allora potremmo sbilanciarci ulteriormente.



