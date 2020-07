Belen Rodriguez, topless a Ibiza/ Foto virale, che fine ha fatto Gianmaria Antinolfi?

L’ultima foto in piscina di Belen Rodriguez a fare così tanto scalpore era quella che la ritraeva attaccata alle labbra di Gianmaria Antinolfi, e oggi? Via quello che poteva essere un suo corteggiatore, riecco l’argentina in tutto il suo splendore, già colorata dal sole di questa estate 2020 ma, soprattutto, seno al vento o quasi. Se non fosse per le sue braccia pronte a stringere i suoi seni e nascondere le sue curve, la foto avrebbe sicuramente fatto molti più like di quelli registrati in queste ore, ma dopo lo stupore della prima visione, i fan sono andati oltre chiedendosi: dove è finito Gianmaria Antinolfi? Sbirciando sui social e, in particolare, nelle sue storie su Instagram, la bella Belen appare con i suoi amici e con l’amato figlio Santiago ma dell’imprenditore che le faceva, o che le fa, la corte, nemmeno l’ombra.

CHE FINE HA FATTO GIANMARIA ANTINOLFI?

E’ già finita con Gianmaria Antinolfi? Belen Rodriguez attualmente in vacanza a Ibiza con alcuni amici e il figlio Santiago ed è proprio dalla sua bella villa che sfoggia un topless che ha fatto già il giro del web e alzando le temperature delle Baleari. Lo scatto è già diventato virale proprio come l’ultimo gossip che l’ha vista protagonista insieme a Gianmaria Antinolfi che potrebbe essere già sparito. Proprio la madre di lui, Esmeralda Vetromile, ha svelato al settimanale alcuni dettagli sulla loro conoscenza: “Belen e Gianmaria si sono conosciuti alla festa per il 35 anni di lui. Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo il menù, la scelta della musica. E sapevo che ci sarebbe stata anche Belen”. In quel momento tutto le è sfuggito di mano visto che il figlio ha perso la testa per Belen proprio mentre già stava frequentando Dayane Mello. Come si evolverà il gossip dell’estate?



