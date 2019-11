Belen Rodriguez e Giulia De Lellis/ Botta e risposta per filtro Instagram: “Orrendo!”

Belen Rodriguez contro Giulia De Lellis? La conduttrice di Tu si que vales, proprio a poche ore di distanza dallo sfogo social dell’esperta in tendenze, ha caricato su Instagram un video in compagnia del figlio, criticando il filtro utilizzato dall’attuale fidanzata di Andrea Iannone. Ed infatti proprio la De Lellis, in macchina verso la prossima meta lavorativa, ha raccontato ai follower di volersi sempre fare i fatti suoi, sperando che le altre influencer prendano “esempio”. Ed invece, secondo ciò che ha riferito l’ex di Andrea Damante, le altre colleghe continuerebbero a sparlare di lei pur copiandola ed ottenendo risultati poco apprezzabili, almeno a suo dire. Belen, a poche ore di distanza da questo sfogo, ha pubblicato un video con Santiago, alle prese con il filtro “top model”, rimproverando chi ne fa massiccio utilizzo. “Vanno bene questi filtri di bellezza, però vi pare normale parlare con questi filtri?”, si è interrogata Belen inquadrando prima se stessa e poi il bambino: “Non è un po’ troppo?!? È una cosa orrenda, anche mio figlio sembra deformato”.

È pur vero che il filtro top model evidenzia la pelle liscia, ingrandisce gli occhi e si concentra su labbra e naso ma, se una persona è bella lo è con filtro e senza. Quindi sia Belen Rodriguez che Giulia De Lellis, possono dormire su sette cuscini, essendo entrambe dotate di un bel viso. Le due quindi, a conti fatti potrebbero fare a meno di questi “escamotage”. Nonostante ciò, per apparire al meglio e magari “cancellare” per un momento i segni della stanchezza, molte influencer ricorrono ai filtri, affermando candidamente di utilizzarli proprio per rendersi “presentabili” quando hanno bisogno di comunicare con i propri follower tramite Instagram. In moltissimi però, hanno pensato che la Rodriguez abbia lanciato una bella frecciatina nei confronti della De Lellis: sarà così? Del resto, nel loro passato e anche nel presente, c’è un “incrocio magico” di ex fidanzati e attuali che hanno avuto a che fare con loro.

