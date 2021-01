Belen Rodriguez è incinta?/ L’annuncio di Antonino Spinalbanese interrotto da…

Belen Rodriguez è in dolce attesa? Il fidanzato Antonino Spinalbanese pronto al lieto annuncio sui social, ma viene interrotto. Cosa è successo? Da giorni oramai non si parla d’altro: la showgirl argentina sarebbe in dolce attesa del secondo bebè dal nuovo compagno. Al momento non c’è alcune conferma né tantomeno una smentita, ma in queste ore l’indiscrezione si fa sempre più insistente dopo la pubblicazione di una serie di Instagram Stories da parte della coppia sui social. Belen e Antonino hanno pubblicato una serie di video su Instagram: i due piccioncini sono in giro per le strade di Milano con tanto di mascherina, ma è il bell’Antonino ad attirare l’attenzione dei fan della showgirl. Ad un certo punto la telecamera inquadra la coppia e l’hair stylist sembra voler fare un annuncio ai follower della conduttrice argentina, ma vista la presenza della mascherina non è chiaro cosa voglia dire. Per i fan non c’è alcun dubbio: Antonino voleva annunciare via social la lieta notizia: ossia presto diventerà padre, ma non è dato sapere se sia davvero quello il messaggio visto che è impossibile leggere il suo labiale.

Belen Rodriguez è davvero incinta? Gli indizi

Belen Rodriguez è davvero in attesa del secondo figlio? La notizia di una possibile gravidanza della bellissima showgirl argentina è diventato da giorni l’argomento più chiacchierato. Il gossip si fa sempre più insistente complice anche il comportamento del fidanzato Antonino Spinalbanese, anche se al momento è giusto precisare che nessuno dei due ha né confermato né smentito la cosa. Diversi però sono gli indizi che non sono certo passati inosservati ai fan e ai più curiosi. Basti pensare ai diversi look premaman pubblicati dalla showgirl fino al braccialetto anti-nausea comparso in un selfie scattato allo specchio. Da non sottovalutare poi le continue dichiarazioni d’amore che Belen e Antonino hanno condiviso sui social con tanto di fiori, bigliettini d’amore e tanto altro. Che dire è chiaro tra i due sia nato un grande amore e quale modo migliore che suggellarlo per sempre con la nascita di un bebè?



