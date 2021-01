Belen Rodriguez è incinta?/ Spunta la foto che non mente: il bracciale conferma!

Continua e si infiamma il gossip sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez. D’altronde giorno dopo giorno arrivano nuovi indizi a confermare che la showgirl sta effettivamente aspettando un bambino. La storia con Antonino Spinalbese, d’altronde, procede a gonfie vele e non è un segreto che da tempo Belen desideri avere un altro bambino, magari una femminuccia. Nelle ultime ore la showgirl si è però ‘tradita’ postando una storia in cui si intravede un dettaglio che parla chiaro. Belen, nella storia in questione, si inquadra allo specchio e al braccio mostra un particolare braccialetto. Serve una piccola ricerca su Google per scoprire che si tratta di un bracciale ‘anti-nausea’, usato dalle donne durante la gravidanza per alleviare il fastidio.

Belen incinta: indizi e indiscrezioni su Antonino Spinalbese

Un indizio più che chiaro, dunque, che confermerebbe quasi in modo definitivo che sì, Belen Rodriguez è realmente incinta. Negli ultimi giorni tante sono state le indiscrezioni e gli indizi sulla gravidanza della showgirl argentina. Gabriele Parpiglia, su Giornalettismo, ha fatto sapere che anche Antonino Spinalbese avrebbe dato la notizia agli ec colleghi: “Antonino si è licenziato ufficialmente dal suo precedente lavoro, nel negozio della catena Aldo Coppola, in zona Moscova a Milano. Ha salutato i colleghi e ha espresso la sua gioia perché diventerà papà.”, si legge. Di fronte a questa serie di indizi, non resta che attendere la conferma dalla diretta interessata.





