Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ibiza/ Foto hot in piscina: fan impazziti!

Belen Rodriguez fa impazzire il web anche da Ibiza. La showgirl è volata nell’ambita meta spagnola da qualche giorno assieme a suo marito Stefano De Martino e a loro figlio Santiago. Anche da lì, però, infiamma il web con scatti particolarmente piccanti. Nelle ultime ore è uno scatto pubblicato su Instagram ad aver scatenato migliaia di commenti da parte dei fan. In questo la Rodriguez è in piscina, sdraiata su un gonfiabile di profilo. Ad attirare l’attenzione sono le sue curve “coperte” da un micro bikini. La foto è accompagnata dalla didascalia “Golden Ibiza”, e subito suscita le reazioni degli utenti. La sensualità della Rodriguez è accolta più che positivamente; c’è infatti chi scrive: “Bellissima, sei veramente una dea!”; e chi ancora scherza “Per vederla stavo quasi andando a sbattere con la macchina” e anche “Beato il gonfiabile”.

BELEN E STEFANO, PASSIONE A IBIZA

Belen Rodriguez infiamma il web anche da Ibiza, quindi, ma tra uno scatto in costume e l’altro, non mancano immagini e video con Stefano De Martino. Fotografie e dediche d’amore hanno ormai intasato i rispettivi profili Instagram e, in una delle ultime, i due si guardano complici, con Belen seduta sulle gambe del marito. Immagini che non fanno che confermare che i due si amano come non mai. D’altronde, è da mesi che si parla di una possibile gravidanza per la Rodriguez, che desidera avere una bambina. Si tratta al momento di voci che non hanno trovato conferma ma che potrebbero averla magari proprio dopo l’estate. I fan lo sperano!





© RIPRODUZIONE RISERVATA