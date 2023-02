Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Brunch a casa di Ignazio e Cecilia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: domenica in famiglia

Fine settimana in famiglia per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, come testimoniano gli scatti sull’ultimo numero di Chi. Domenica scorsa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno organizzato una riunione di famiglia, per mettere a tacere le voci sulla fine della loro relazione. Una discussione tra i due c’è stata, ha spiegato l’agente di Moser, ma come accade in tutte le coppie.

Nelle sue Instagram Stories, anche la modella argentina ha chiarito: “Quando c’è il sole sono una ragazza più serena, quindi la prossima volta che volete sapere il mio stato d’animo, aprite la finestra, vedete quello che c’è fuori e capite perché non sono sorridente. Poi è la vita che è così, ci sta avere una giornata no, concedetevela anche voi”. E ha aggiunto: “Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Io e il mio futuro marito. Cercate di non fare del male agli altri”.

Il brunch della famiglia Rodriguez

Domenica Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno invitato a casa per un brunch l’intera famiglia Rodriguez: la mamma Veronica e il papà Gustavo, Belen e Stefano De Martino con Santiago e Luna Marì, Jeremias e la fidanzata Deborah Togni. Non sono mancati scatti su Instagram, foto di una tranquilla domenica in famiglia: Belen che cucina ai fornelli, Stefano addetto a salumi e formaggi, Ignazio che si difende dalle accuse di Cecilia di non fare mai la spesa, Cechu in versione zia con la piccola Luna Marì e Santiago. Sembra che le nozze tra Ignazio e Cecilia si celebreranno il prossimo ottobre e in molti si chiedono se Stefano e Belen saranno i loro testimoni. Quel che è certo è che i due stanno vivendo un momento molto positivo della loro vita sentimentale ma anche professione: lei alla conduzione de Le Iene, lui a quella di Stasera tutto è possibile.

