Jeremias Rodriguez attacca Stefano De Martino?/ “Per amare devi sapere che avere non è amore”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più lontani. La showgirl argentina, a Milano, dopo aver trascorso il weekend in compagnia dell’amico Mattia Ferrari e del figlio Santiago, è tornata a casa dove si è lasciata coccolare da mamma Veronica e dalle sue prelibatezza culinarie come mostrano le ultime storie della Rodriguez mentre Stefano continua a stare a Napoli dove sta lavorando alla nuova edizione di Mada in Sud che debutterà prossimamente su Raide. La crisi tra Belen e Stefano sta riempiendo le pagine dei giornali di gossip ed oggi, ad aggiungere un dettaglio è Jeremias. Il fratello di Belen che, nelle ultime settimane è stato molto vicino alla sorella uscendo con lei e distraendola insieme agli amici, ha pubblicato una storia su Instagram che, qualcuno, ha interpretato come una frecciatina a De Martino.

JEREMIAS RODRIGUEZ CONTRO STEFANO DE MARTINO?

Legatissimo alla sorella Belen, Jeremias Rodriguez sta facendo di tutto per farle tornare il sorriso. Nelle scorse ore, mentre la sorella era con il figlio, Jeremias ha pubblicato una storia di Instagram sull’amore. “Per amare devi sapere che avere non è amore”, ha scritto Jeremias. Una frase che è piaciuta ai suoi followers che l’hanno ricondivisa e c’è anche chi pensa che sia una frecciatina diretta a Stefano De Martino. Sarà vero? Nel frattempo, mentre Belen si gode il tempo con Santiago, la famiglia e gli amici, Stefano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore napoletano, dunque, non aggiungerà altro?





