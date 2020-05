Stefano De Martino, crisi con Belen Rodriguez per un “amico”?/ Ippoliti scherza ma..

Pubblicità

Sulla presunta o vera crisi tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez prova a fare ironia anche Gianni Ippoliti che, come sempre, dedica la sua piccola parte ad Uno Mattina al gossip della settimana, come non farlo sulla coppia più in della tv e dello showbiz italiano? Lui è volato a Napoli, lei è rimasta a Milano a piangere e disperarsi per la loro lite così rumorosa che è stata avvertita anche dai vicini, e poi? Ad alzare il velo su questa presunta crisi al centro del gossip è proprio Gianni Ippoliti che oggi nel programma di Rai1 ha lanciato due ipotesi sulla crisi: da una parte scherza un po’ parlando del fatto che possa essere stata qualche stonatura a rovinare il loro rapporto, ma poi dall’altra rimane serio per un momento e rilancia: “Tra Stefano e Belen è crisi. Spunta un amico… Non si sa se l’amico è di Stefano o di Belen“. Non si capisce se si tratta solo di una battuta o di qualcosa di più, fatto sta che già nei giorni scorsi si è parlato del collaboratore Mattia Ferrari molto vicino alla showgirl. Dove sta la verità? (Hedda Hopper)

Stefano e Belen in crisi oppure solo vittime del gossip?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: si sono lasciati oppure no? Non è chiaro cosa sia successo tra una delle coppie più amate dello star system italiano, ma una cosa è certa: c’è aria di crisi e tempesta tra i due. Dopo alcune indiscrezioni trapelate sul web e sbattute in faccia alla showgirl argentina, anche il settimanale Oggi ha parlato di una nuova crisi tra Belen e Stefano. La quarantena forzata e il lockdown per l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha visto la coppia convivere insieme dopo tanto tempo e non sono mancati dei litigi. A riportarlo a chiare lettere è proprio il settimanale Oggi che scrive: “quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti. L’apice è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro”. L’ex ballerino di Amici, infatti, ha lasciato Milano per motivi di lavoro visto che è impegnato a Napoli nelle registrazioni delle nuove puntate di Made In Sud.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: è davvero finita?

Un’indiscrezione che è scoppiata come una vera e propria bomba nel mondo del gossip con titoloni che hanno spinto la stessa Belen Rodriguez a prendere una posizione. Per la prima volta, infatti, la showgirl argentina ha voluto dire la sua, senza fare mai il nome di Stefano De Martino, con un breve filmato su Instagram: “non ho mai fatto una storia del genere, sono nervosa. Non sono giornate facili, sono giornate complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca, perché ogni volta che vedo Internet, da donna mi rompo le palle. Se sono in giro per la città e casualmente arrivano delle persone, non è né colpa né responsabilità mia. Non ho mai organizzato niente e non dico bugie, odio le persone false. Non ho più pazienza, per il resto quando me la sentirò spiegherò, perché ho gli attributi”. Nessuna replica da parte di De Martino, anche se sul web e sui social tantissimi hanno preso posizioni pro Belen. In tanti, infatti, parlando di De Martino l’hanno definito come un “traditore”: “è un cornificatore seriale è nato così, vivrà così, morirà così. Alcuni non cambieranno mai, puoi chiamarti Emma Marrone o Belen Rodriguez ma il risultato sarà sempre quello: corna” è il commento di un utente su Twitter, mentre un altro scrive “si sta dimostrando la versione realistica e italiana di Owen Hunt. Certi uomini quando tradiscono lo faranno sempre e non c’è modo di cambiarli. Belen fregatene e fai come Cristina Yang e Amelia Shepherd, cerca il tuo happy ending lontano da lui”.



