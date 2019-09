Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ La sit-com non si farà? Le parole di Freccero

Dopo la serata del Festival di Castrocaro, che non ha convinto proprio tutti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero dover affrontare un nuovo impegno lavorativo insieme. È infatti da tempo che si parla della possibilità di una sit-com che li abbia come protagonisti. Sì, perché quelli finora andati in onda sono solo alcuni degli impegni che la nuova stagione televisiva ha in serbo per loro. Carlo Freccero, direttore di Rai2, ne è convinto. È proprio lui a voler puntare ad ogni costo sulla coppia, anche per puntare ad una fetta di pubblico molto giovane. Tuttavia potrebbe esserci qualche impedimento. Il mandato di Freccero è infatti in scadenza ma il direttore non si abbatte ed è anzi pronto a passare tutte le sue idee e l’intero progetto al suo successore.

Belen e Stefano in una sit-com: le parole di Carlo Freccero

Carlo Freccero lo ha ammesso in esclusiva ai microfoni di TPI. Ecco infatti le sue dichiarazioni sul futuro di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Avrei in mente un bel progetto per Stefano e Belen. Un programma tutto per loro, anzi una sit-com. In chiave comica. – ha confermato il direttore di Rai2, per poi aggiungere – Una specie di Casa Vianello in chiave moderna. Lo farei subito, visto che l’idea c’è, se avessi tempo. Ma il 28 novembre scade il mio mandato. Però lascerò al mio successore il testimone con il progetto in cantiere”. La parola passerà dunque al nuovo direttore di Rai2 e starà a lui poi decidere se portare avanti o meno i progetti del suo predecessore. Staremo a vedere.

