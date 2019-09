Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ “Saremo veri in scena” (Festival di Castrocaro)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono emozionatissimi per la serata che li vedrà questa sera grandi protagonisti. La coppia condurrà il Festival di Castrocaro in diretta su Rai2 e la voglia di fare bene ed esserci al 100% per il pubblico è davvero tanta. “Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita e ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare, veri davanti al nostro pubblico e con l’obiettivo di portare energia positiva”, hanno ammesso in una recente intervista. Per poi aggiungere che “Entrambi siamo partiti da zero e poter essere sul palco del Festival di Castrocaro a far da guida a dei giovani ci entusiasma. Sarà come dar voce, in qualche modo, a un’Italia vera e ricca di sfumature, fatta di talenti coraggiosi, capaci e puri che hanno voglia di farcela, anche solo per un momento. Noi saremo prima dei sostenitori e poi dei padroni di casa”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lui sbarca su Twitter

Dopo aver conquistato il pubblico di Rai 2 e aver ripreso in mano la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è pronto a sbarcare su Twitter. Annunciato con un breve post su Instagram nelle prime ore di oggi, il nuovo account, in soli 45 minuti dalla sua pubblicazione, ha collezionato ben 159 follower; un numero naturalmente destinato ad aumentare esponenzialmente, dal momento che su Instagram l’ex ballerino può contare su più di 4 milioni di follower. Non conosciamo ancora quale sia stata la molla che abbia convinto De Martino ad abbandonare le più rassicuranti acque di Instagram per approdare a Twitter, ma sappiamo che nel presentarsi ha scelto l’ironia, una caratteristica che da sempre lo contraddistingue. “Ecco qua”, scrive il marito di Belen nel suo primo post; in bio, invece, preferisce descriversi come uno “Sciò man”, accompagnando la sua breve didascalia con l’emoticon di un peperoncino porta fortuna. Riuscirà a ottenere su Twitter lo stesso successo che ha collezionato su Instagram? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornano ad esibirsi nel ballo dopo le polemiche…

Vincenti nella vita e sul palco: Belen Rodriguez e Stefano De Martino collezionano un successo dietro l’altro e si preparano a guidare la finalissima del Festival di Castrocaro. La competizione chiuderà infatti i battenti oggi, martedì 3 settembre 2019, e sarà possibile seguire la diretta su Rai 2 in prima serata per non perdersi nulla di quanto avverrà presso Piazza d’Armi di Terra del Sole, dove dieci finalisti si sfideranno a suon di musica. Durante la manifestazione canora, Belen e Stefano balleranno insieme, come testimonia un video postato sui social dalla bella argentina mentre mentre prova un ballo con suo marito. Belen e Stefano si sono fatti le ossa anche grazie alla recente Notte della Taranta, dove non sono mancate gaffe e incertezze, ma anche la dimostrazione di una forte sintonia di coppia che va oltre il puro sentimento. Secondo alcune voci di corridoio, la tangera e il suo consorte ritrovato potrebbero addirittura già puntare ad un altro grande evento musicale, ovvero il DopoFestival di Sanremo. Una meta ambita che li vedrebbero unirsi ad Amadeus, già confermato come conduttore della kermesse, e che non farebbe che confermare quanto i due conduttori siano entrati nel cuore degli italiani. Nel frattempo, Belen e Stefano hanno già terminato la loro vacanza a tre a Saint Moritz, tutto rigorosamente fotografato e disponibile per gli ammiratori che seguono l’argentina sui social. In una particolare foto, Belen poggia la testa sulla guancia del marito, mentre con una mano gli accarezza il collo. Uno scatto senza dubbio passionale e di sicuro impatto: basti pensare che in poche ore ha conquistato oltre 233 mila like su Instagram. Clicca qui per guardare la foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino legati da Santiago

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno deposto l’ascia di guerra ormai da qualche mese e sembra che la separazione sia servita per ritrovare una nuova spinta emozionale per la loro coppia. Il loro legame si è consolidato non solo grazie alla vita quotidiana condivisa con il piccolo Santiago, l’unico figlio dei due artisti, ma anche dalla volontà di gestire insieme anche le occasioni lavorative. “L’amore per nostro figlio non ci ha mai allontanato in maniera definitiva“, hanno dichiarato di recente al settimanale Gente, sottolineando che oggi sono entrambi più consapevoli e dotati di una maggiore maturità. Al centro dei loro giorni la famiglia, “la cosa più bella che ci sia mai capitata” e motivo che spinge entrambi a volerla proteggere ad ogni costo. Riservatezza in primo piano quindi, come dimostrano i profili social di entrambi. Certo gli scatti a due non mancano, così come le foto con baci appassionati al tramonto, ma appare evidente anche dalla scelta dei contenuti condivisi con i fan, che Stefano e Belen cercano in qualsiasi modo di tenersi lontano dai riflettori e dai possibili rumor. Come uno degli ultimi, che li vedrebbe il prossimo 20 settembre di nuovo sposi e forse pronti addirittura a dare un fratellino o sorellina al loro Santiago.



© RIPRODUZIONE RISERVATA