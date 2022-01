“Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornati insieme”/ Lo scoop: “Che nottate…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. La clamorosa rivelazione è arrivata nel corso della puntata di oggi di Mattino Cinque. Nel programma di Federica Panicucci è infatti intervenuto il paparazzo Andrea Franco Alajmo, sganciando una delle sue proverbiali bombe. Queste le sue parole: “Ebbene sì, la nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi col suo ex marito Stefano De Martino“. I due, stando a quanto dichiarato pochi minuti fa su Canale 5, avrebbero ripreso a vedersi “da ormai tre settimane” ma non per il figlio Santiago. Precisazione, quest’ultima, indirizzata dal paparazzo ai “tanti che dicono: ‘Eh ma si vedono per il bambino…“. Niente di tutto ciò secondo Andrea Franco Alajmo, che ci mette la faccia: “Vi assicuro che non è per il bambino e presto uscirà“.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati/ Lei: "Sono single..."

“Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme”

Federica Panicucci in studio ha chiesto delucidazioni al paparazzo sulle sorti della relazione tra Belen e Antonino Spinalbese. Alajmo però ha precisato che quel rapporto è stato “archiviato già da un bel pezzo” da parte della bella argentina. Il giornalista ha dichiarato di essere stato proprio lui a paparazzare la coppia ritrovata, esprimendo una totale sicurezza sul rinnovato feeling fra Belen e De Martino: “Le foto non mentono mai“. A proposito degli scatti, la Panicucci ha cercato di strappare al suo ospite in collegamento qualche dettaglio in più, chiedendo quanto meno la location degli scatti, ma Alajmo si è limitato a parlare di “nottate” e immagini “inequivocabili” rispetto al ritorno di fiamma tra i due. Non resta che attendere di vedere le foto sui giornali per commentarle…

