Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati/ Lei: “Sono single…”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati: la notizia ha assunto i crismi dell’ufficialità in seguito a un video pubblicato dalla showgirl sudamericana fra le sue Stories di Instagram, anche se le indiscrezioni filtrate nelle scorse settimane parlavano già di un allontanamento e di una frattura ormai insanabile fra i genitori della piccola Luna Marì. Trovandosi in quarantena fiduciaria con i figli a Milano, Belen ha immortalato il primogenito Santiago, 8 anni, mentre rompeva delle uova in una ciotola, domandandogli se gli sarebbe piaciuto, da grande, diventare uno chef.

ANDREA IANNONE, EX FIDANZATE/ "Giulia De Lellis? Svanito l'amore. Belen ha sofferto…"

Il piccolo Santiago ha risposto di no ed è stato allora, con la controreplica della mamma, che è emerso che la storia con Spinalbese è giunta al capolinea: “Ma come no – ha detto Belen –? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina… E dai!”. Dopodiché, nessuna ulteriore spiegazione, nessun approfondimento circa le motivazioni che hanno portato all’addio a Spinalbese: spazio soltanto ai fornelli e agli esercizi di natura culinaria insieme a “Santi”.

Belen lasciò Fabrizio Corona a causa di Urtis?/ Spunta il retroscena dal passato

BELEN RODRIGUEZ E ANTONINO SPINALBESE, È FINITA: RIAVVICINAMENTO CON STEFANO DE MARTINO?

Che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese i rapporti fossero tesi e ormai compromessi era parso evidente da un po’ di tempo, con il giovane che era stato immortalato dai paparazzi in totale solitudine con la figlia Luna Marì al parco, senza che vi fosse traccia di Belen negli scatti. Discorso analogo per la giovane argentina, che si è concessa alcune uscite, ma di Antonino neanche l’ombra.

Pare che ora lui trascorra molto tempo in Liguria con la sua famiglia d’origine, mentre Belen avrebbe ripreso ad avere rapporti decisamente cordiali con il suo ex Stefano De Martino, papà di Santiago, che l’ha anche accompagnata in aeroporto quando ha deciso di partire alla volta dell’Argentina ed è andato a riprenderla al ritorno. Che ci possa essere un ritorno di fiamma fra i due? Presto per dirlo: sarà il tempo, come sempre, a fornire delucidazioni ulteriori.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?/ Sorrisi e complicità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA