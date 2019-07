Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Video bacio appassionato in barca a Ibiza

Belen Rodriguez e Stefano De Martino più innamorati che mai. La coppia sta vivendo una seconda luna di miele a Ibiza, location che ogni anno li ospita in questo periodo dell’anno. Questo però è un anno per loro molto speciale perché nella bellissima località balneare ci tornano da marito e moglie e assieme a loro figlio Santiago. Il momento è davvero magico e a confermarlo sono le immagini che la coppia mostra su Instagram. Tra gli ultimi un video molto romantico che vede Stefano e Belen in barco, di fronte ad un suggestivo tramonto, intenti a baciarsi. Un bacio lungo e appassionato che ha infiammato il web. Belen e Stefano si guardano, poi si baciano, il tutto stesi sulla barca che sembra portarli verso un bellissimo tramonto arancione.

BELEN E STEFANO IN MARCA, MA C’È CHI NOTA CHE…

Un’immagine davvero romantica quella postata da Belen Rodriguez su Instagram, eppure qualcuno ricorda che solo qualche tempo fa la showgirl postata un video molto simile ma con un altro uomo. “È lo stesso video che hai fatto con Iannone un’estate fa, cambi uomo ma le scene sono sempre le stesse”, scrive qualcuno sul suo profilo. E per tanti che fanno dell’ironia su questo particolare, altrettanti inondano la coppia di complimenti. “Siete bellissimi, stavamo attendendo questo momento da così tanto tempo. L’amore è una cosa meravigliosa!”; e ancora “Belen e Stefano siete una delle coppie più belle di sempre, spero di vedervi sempre così felici”. E, in effetti, Belen e Stefano felici lo sono davvero e tanto.





