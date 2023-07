“Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni coppia? Balla clamorosa!”/ Parlano gli amici: “Ecco qual è la verità”

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno insieme davvero? Ecco cosa dicono le persone vicine ai due

Belen Rodriguez ha davvero voltato pagina con Elio Lorenzoni? È questa l’indiscrezione che corre da qualche giorno, dopo la paparazzata della showgirl insieme a colui che è stato definito come la sua nuova fiamma. Ma stanno davvero così le cose? A fare chiarezza su questo rapporto è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, spiegando di aver avuto la testimonianza di alcune persone vicine a Belen ed Elio.

Queste le notizie arrivate ad Alessi: “Elio e Belen insieme? Balla clamorosa. Non c’è proprio storia: è un amico che Belen vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone”. In merito invece ai baci e agli abbracci che i due si scambiavano nelle foto pubblicate da CHI, le persone a lei care hanno dichiarato: “Non contano. Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più”. Belen sarebbe insomma “casta come un giglio”.

“Belen e Stefano? Hanno gettato la spugna”: le indiscrezioni di Roberto Alessi

È ancora Roberto Alessi a chiarire perché Belen e Stefano De Martino si siano ancora una volta lasciati: “Sia Belen Rodriguez sia Stefano De Martino hanno gettato la spugna: non ha funzionato, stop, finito!”. Proprio su De Martino e i presunti tradimenti mai venuti a galla, ne è stato inoltre chiarito il motivo dalle stesse fonti: “Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela. Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque”. Questa, dunque, sarebbe la situazione attuale tra Belen e Stefano: entrambi lontani dall’altro, entrambi single. Come si evolverà?

