Belen Rodriguez, foto hot/ “Pronta ad essere scartata” da Stefano De Martino!

“Ultimo shooting dell’anno!” scrive Belen Rodriguez tra una story e l’altra su Instagram, mostrando il set e qualche momento dell’ultimo lavoro fotografico per questo 2019. La bellissima showgirl e conduttrice è come sempre a suo agio di fronte alla macchina fotografica di questi scatti ne posta uno su Instagram che ha già fatto impazzire i fan. Nella foto Belen è nuda, coperta soltanto da uno scenografico velo rosso che ne nasconde le parti più intime. Un vedo – non vedo che ammalia il web e sul quale la Rodriguez però ironizza, paragonandosi ad un “pacchetto regalo”. “avete finito di incartare i regali di Natale??? – chiede la showgirl nella didascalia dello scatto – Io mi sono portata avanti!!! #B #Mbr #incartataperbene” aggiunge poi simpaticamente.

Belen Rodriguez coperta solo da un velo: web impazzito!

Inutile dire che lo scatto in cui Belen Rodriguez è coperta solo da un velo ha fatto impazzire il web. “Chissà chi è il fortunato che scarterà questo regalo!” chiede ironicamente qualcuno, mentre c’è chi sottolinea “La tua bellezza è speciale. Il rosso poi ti dona particolarmente!” Intanto di Belen questa sera si parlerà a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia che come prima ospite di questa edizione ha la sorella Cecilia Rodriguez. Lei ha parlato dei paragoni con Belen, dichiarando: “Col tempo ho imparato a gestire le critiche – ha spiegato -. All’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.





