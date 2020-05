Belen Rodriguez, gaffe e rivelazione su Stefano/ “Non si era accorto che ero incinta”

Pubblicità

Belen Rodriguez è stata grande protagonista nella quarta puntata dell’ultima edizione di Tu si que vales, in replica oggi 6 maggio su Canale 5. Prima una rivelazione sulla gravidanza, poi una piccola gaffe, entrambe con un solo protagonista: suo marito Stefano De Martino! La puntata inizia con l’arrivo di un concorrente che dichiara di aver realizzato di essere diventato padre solo due anni dopo la nascita di sua figlia. Belen allora si sente chiamata in causa, avendo vissuto una cosa simile, che racconta in studio. “Tu lo sai che quando io ero incinta, Stefano non se ne accorgeva che io ero incinta! – racconta la showgirl, che continua – Ha capito di essere diventato padre quando io ho portato Santiago a casa! E me lo dice sempre questo fatto qua, è normale!”

Belen Rodriguez e la gaffe su Stefano De Martino: “Che muscoli…”

Ma non è l’unico siparietto che la vede protagonista in questa puntata di Tu si que vales. La Rodriguez è infatti chiamata a partecipare al numero di un atleta. Il ragazzo le chiede di salire con i piedi sul suo fianco mentre è in orizzontale e parallelo al pavimento. Una cosa che stupisce Belen che quasi si sente in difficoltà. È a questo punto che la showgirl si lascia andare ad un commento estetico sull’affascinante giovane: “Quanti muscoli! Non ho mai visto tutti questi muscoli in vita mia!”. Poi però aggiusta il tiro, e chiude “Scusa Stefano!”



