Belen Rodriguez incinta del terzo figlio?/ Lei smonta gli indizi con una foto su Instagram

Belen Rodriguez è incinta? La conduttrice fa chiarezza dopo gli indizi social

Belen Rodriguez è incinta? Un gossip che torna ciclicamente, soprattutto da quando la conduttrice è tornata insieme a suo marito Stefano De Martino. I due sono già genitori di Santiago, poi Belen ha avuto una figlia, Luna Marì, dall’ex Antonino Spinalbese; a loro, secondo gli ultimi rumor, starebbe per aggiungersene un terzo. Ma è davvero così?

Daniele Dal Moro, pace fatta con Elenoire Ferruzzi?/ Una foto svela la verità

Il gossip di una presunta terza gravidanza per Belen è stato alimentato negli ultimi giorni da alcuni indizi. Il primo è stato l’assenza della Rodriguez alla conduzione de Le Iene, dovuta a presunti problemi di salute. Lei stessa ha poi spiegato: “Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me.” Qualcuno però ha ipotizzato che l’assenza fosse dovuta proprio all’inizio della nuova gravidanza e a ciò che ne consegue dal punto di vista fisico.

GF Vip, Oriana furiosa con Nikita: "Finta santarellina, falsa"/ Lei punge: "Gelosa perché Luca mi parla"

Belen Rodriguez smentisce la gravidanza con una foto, ma il web sospetta…

A questo indizio se n’è poi aggiunto un altro ancora più importante quando un fan le ha chiesto su Instagram: “Aspetti un terzo bimbo?”, e la risposta di Belen è stata un ‘like’. Se due indizi fanno una prova, è anche vero che nelle ultime ore la Rodriguez sembra aver smentito di essere incinta. Il gesto chiarificatore sarebbe infatti arrivato nelle ultime ore, con una foto postata tra le stories di Instagram. Belen, infatti, si mostra a cena con suo marito Stefano e immortala il suo piatto: del sushi. Come è noto, è sconsigliato mangiare pesce crudo durante la gravidanza, dunque il fatto che Belen se ne cibi starebbe a significare che nessuna gravidanza è in atto. I più scettici però credono che il sushi non fosse di Belen e che lei lo abbia postato solo per sviare. Di certo, se c’è un bebè in arrivo, presto sapremo la verità.

LEGGI ANCHE:

Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, scontro a Uomini e Donne/ "Mi stai sul caz*o…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA