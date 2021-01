Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese?/ Sarebbe al terzo mese e presto…

Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese? Si fanno sempre più insistenti i rumors che danno la showgirl argentina pronta ad avere un altro figlio e non solo in teoria, come spesso accade, ma nel vero senso della parola. Al momento non vi è alcuna conferma e la bella ex di Stefano De Martino continua a fare la vita di sempre tra allenamenti, foto e vestiti succinti e ben stretti, ma se sotto sotto c’è davvero un dolce segreto pronto a venire a galla? Il cambio di look della bella argentina che si è lasciata andare a comodi jeans, scarpe sportive e grandi maglioni, forse è legato proprio alla voglia di nascondere un piccolo pancino che da un momento all’altro potrebbe fare capolino e mostrarsi così a pubblico e paparazzi?

Ogni volta che si parla di Belen Rodriguez i pettegolezzi non mancano mai e adesso, quando sono ormai passati sei mesi circa dall’inizio ufficiale della sua relazione con il bell’Antonino Spinalbese si parla già di un possibile figlio in arrivo per la coppia. Al momento Belen Rodriguez non ha confermato e né smentito la notizia ma sicuramente potrebbe evitare di farlo come è già successo in passato. Non è la prima volta che si parla di una possibile gravidanza per lei e molto spesso si è fatto lo stesso parlando del suo matrimonio ritrovato con Stefano de Martino e della possibilità che i due potessero dargli una sorella o un fratellino ma così non è stato. Con Antonino Spinalbese sarà tutto diverso?



