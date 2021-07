Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì portata in terapia intensiva/ “Dopo il parto…”

La piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è nata nella notte del 12 luglio, con un peso di 2,9 chili. Poco dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra alla finale degli Europei di calcio, precisamente 47 minuti dopo la mezzanotte di lunedì, la piccola è venuta al mondo ma, stando a quanto rivela Il Mattino, è stata immediatamente portata in terapia intensiva. “Per sicurezza la bimba è stata portata in terapia intensiva Neonatale – fa sapere la fonte – per verificare che tutto andasse bene. Luna Marì è stata tenuta sotto osservazione dai medici e dai sanitari per qualche ora: l’obiettivo era verificare che la neonata respirasse correttamente da sola, per allontanare il rischio di complicanze improvvise”. Subito dopo il parto, sono dunque stati momenti di grande paura per Belen e Antonino, a causa di possibili problemi per la loro piccola appena nata.

Luna Marì sta bene

Per fortuna la preoccupazione è rientrata poco dopo. La piccola Luna Marì sta bene e Belen e Antonino hanno potuto finalmente gioire per questo momento così speciale della loro vita. “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha scritto la Rodriguez sui social per festeggiare quello che è stato per lei l’evento più importante tra questo. Parole di gioia alle quali si è unito il neo papà, facendo una dolce dedica alla piccola: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità”, ha scritto.

