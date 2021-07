Belen Rodriguez partorisce, Giulia Stabile ‘ruba’ il posto A Tu sì que vales 2021?/ Novità alle registrazioni

Colpo di scena a Tu si que vales

Tu sì que vales tornerà in onda in autunno con l’ottava edizione. Il talent show che vede nelle vesti di giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, come di consueto, farà compagnia ai telespettatori il sabato sera. Come accaduto negli anni scorsi, anche quest’anno, le registrazioni sono cominciate. Negli studi di Roma, è partita ufficialmente l’ottava edizione di Tu sì que vales che, almeno per le prime puntate, dovrà rinunciare alla presenza di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, diventata mamma della piccola Luna Marì il 12 luglio, si godrà le prime settimane del post parto insieme ai figli Santiago e Luna Marì e al compagno Antonino Spinalbese. Belen dovrebbe poi tornare al suo posto, accanto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, a fine luglio. In attesa di rivedere Belen, il talent show potrà contare su una presenza speciale.

Giulia Stabile a Tu sì que vales con Rudy Zerbi e Alessio Sakara

Mentre Belen Rodriguez condivideva le tenere immagini della sua Luna Marì, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese che non l’ha lasciata sola un attimo, a Roma, cominciavano le registrazioni di Tu sì que vales con la presenza di Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice di Amici 2021, è apparse sorridente dietro le quinte e lo stesso Rudy Zerbi, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in sua compagnia. “Disponibili per traslochi, cantine e solai da svuotare. Ai primi 500 commenti servizio a domicilio gratuito!“, ha scritto Zerbi sollevando Giulia insieme ad Alessio Sakara. Il ruolo della fidanzata di Sangiovanni non è stato ancora reso noto, ma potrebbe essere sicuramente una guest star del programma. In attesa di rivedere Belen, dunque, la star dell’ottava edizione del talent show del sabato sera di canale 5 sarà Giulia Stabile?

