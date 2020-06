“Belen Rodriguez non ha mai detto bugie”/ Alessi : “con Stefano De Martino…”

Belen Rodriguez continua ad essere un nome succulento per tutti gli amanti del gossip. Ad affermarlo è il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi che, ospite del programma “Italia sì – Giorno per Giorno” condotto da Marco Liorni, ha commentato la crisi tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano. Belen, alle pagine del settimanale Chi, ha rilasciato la sua prima intervista post crisi parlando d’amore e del suo ruolo di madre. I motivi della crisi con De Martino, tuttavia, non sono svelati, ma Alessi crede fortemente nelle parole che la Rodriguez ha rilasciato finora. “Io le credo sulla parola, Belen non ha mai detto bugie in tutta la sua vita”, ha detto Roberto Alessi che ha poi aggiunto come il nome della Rodriguez sia ancora appetibile per tutto il mondo del gossip. “Sul fronte della cronaca rosa Belen Rodriguez non si butta mai via anche se la sua stagione è cominciata un po’ male”, aggiunge il direttore di Novella 2000.

ROBERTO ALESSI: “STEFANO DE MARTINO STA ANDANDO ALLA GRANDE”

Belen Rodriguez è una donna schietta e sincera. Ne è sicuro Roberto Alessi che è convinto che promuove la reazione della showgirl argentina alla rottura da Stefano De Martino che, a sua volta, è stato elogiato dal direttore di Novella 2000 per la carriera che ha ormai spiccato il volo. “Si è mollata con Stefano De Martino che peraltro sta diventando un tuo collega validissimo. Stefano De Martino è bravissimo, Made in sud sta andando alla grande. Ha confessato che questa separazione gli è costata 10 kg di meno, è dimagrito 10 kg, come ce l’ha fatta Dio solo lo sa”, ha fatto sapere il direttore durante il programma condotto da Marco Liorni. Infine, Roberto Alessi, in merito ai recenti avvistamenti con Andrea Iannone, ha assicurato che il cuore della showgirl sia totalmente libero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA