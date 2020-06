Belen Rodriguez, sfogo su Stefano De Martino/ “Non ho scritto scema in fronte”

Belen Rodriguez si racconta nella prima intervista post crisi dopo Stefano De Martino. La showgirl argentina si confessa in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 24 giugno. Mamma innamorata di Santiago, la showgirl non ha mai nascosto di sognare altri figli e a Chi confessa: “Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così”. Da quando è diventata mamma, Belen ha tirato fuori il lato più romantico e sognatore del suo carattere. Sempre presente nella vita del suo bambino, rifiuta l’etichetta di mamma perfetta. «Non credo di poter vincere il premio della mamma modello, non sono una che si sveglia all’alba per pianificare la giornata del figlio. L’altro giorno ho chiesto a Santiago: “C’è qualcosa che posso fare per migliorare? In che cosa vorresti che cambiassi?”, e lui mi ha risposto: “No, le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale”», ha confessato la showgirl.



BELEN RODRIGUEZ: “NON VOGLIO STARE IN UNA VITA NON REALE”

Belen Rodriguez sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita. La showgirl argentina si ritrova nuovamente al centro del gossip per la crisi che sta vivendo con Stefano De Martino. Belen, però, non si cambierebbe mai e ammette di voler avere una vita vera, reale, senza fronzoli nonostante lavori nel mondo dello spettacolo. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”, spiega la showgirl. Poi lancia una frecciatina a chi, in questi anni, non ha mantenuto le promesse fatte. “Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto scema in fronte”.

BELEN RODRIGUEZ E IL GOSSIP: “SENTO IL DOVERE DI GIUSTIFICARMI”

Il nome di Belen Rodriguez è tornato ad essere il preferito dei paparazzi, pronti a seguirla e a monitorare i suoi movimenti. Consapevole di essere una dei personaggi più seguiti dagli addetti al gossip, Belen anticipa i tempi annunciando che le saranno affibbiati tantissimi fidanzati nel corso dei prossimi mesi. Nonostante le persone della sua vita continuino a dirle di non dare spiegazioni. Un consiglio che, però, Belen non ha mai seguito perché “mi sento sempre in dovere di spiegare. Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare. Poi sono una che esce a cena, che balla, che si diverte: però non voglio essere presa come una che non riflette”, ha concluso.



