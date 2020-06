Stefano De Martino/ Ha già dimenticato Belen? Spunta un’ammiratrice misteriosa

Stefano De Martino, ospite questo pomeriggio nella puntata di Domenica In, continua ad essere al centro dei rumors mediatici dopo la rottura con Belen Rodriguez. Proseguono infatti le scintille a distanza coi familiari della sua ex, che evidentemente non lo vedrebbero più di buon occhio. Molti siti e portali specializzati in gossip pongono infatti l’attenzione sulle frecciate più o meno velate di Jeremias Rodriguez nei confronti di Stefano De Martino. In una delle sue ultime storie, l’ex gieffino ha pubblicato frasi piuttosto chiare: “Se non passi dall’inferno non puoi parlare del paradiso”. O ancora: “Le incomprensioni durerebbero poco se il torto fosse da una sola parte”. Parole rivolte a Stefano De Martino? Qualcuno crede che sia così, anche se i diretti interessati al momento momento hanno preferito non commentare.

Ammiratrice segreta per Stefano De Martino? I fan sono increduli

Chissà che dalla puntata di Domenica In non si riesca a carpire qualche indizio sulla presunta ammiratrice misteriosa di Stefano De Martino. Come riferiscono i redattori di Diva e Donna, tra Belen e lo showman napoletano sarebbe spuntata una terza incomoda. Infatti pare che un’importante donna dello spettacolo, avrebbe perso la testa per il conduttore di Made In Sud. Non ci sono conferme al momento, anche se sui social c’è chi sembra dare molto credito a questa ipotesi. Tra i fan della coppia, naturalmente, c’è chi non si spiega come Stefano De Martino abbia potuto prendere la decisione di rompere con la modella argentina. Le speranze di una riappacificazione con Belen sembrano ridotte al lumicino, almeno per il momento.



