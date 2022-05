Belen Rodriguez, perché Stefano De Martino è tornato da lei/ “Quella delle altre non gli è piaciuta… “

Belen Rodriguez insieme a Stefano De Martino in tv: la reunion a Le iene

In prima serata lo scorso 25 maggio 2022, su Italia 1, è andata in onda l’ultima puntata de Le iene 2022, format info-satirico condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Quest’ultima si è palesata molto eccitata all’idea di introdurre al pubblico tv due ospiti, ovvero Marracash e la fiamma storica Stefano De Martino. “Oggi è la nostra ultima puntata e volevamo finire in bellezza. Per questo abbiamo chiamato l’uomo che trasforma tutto in oro, il king Marracash. Presto verrò a un tuo concerto. Ma adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tutti Stefano De Martino“, sono le dichiarazioni di presentazione della sexy conduttrice dei due vip, con il cantante che ha eseguito un monologo sulla emarginazione dei poveri dalla società e il conduttore ed ex Amici che ha presentato un monologo sugli eccessi e la normalità. Il momento highlight si è registrato con il monologo hot tenuto da Eleazaro Rossi, che ha quindi chiesto pubblicamente: “Belen scegli me… Che cosa ca**o ha Stefano che io no ho?”. “E’ molto simpatico”, ha replicato Belencita mentre sfoggiava le sue curve mozzafiato in un abito nero dal serpente tempestato di glitter per uno scollo muy caliente sul lato A, tenendo quindi il massimo riserbo sulle qualità fisiche che più le piacciono di Stefano.

Dopodiché Belencità ha letto un tweet giunto da parte di un utente e per il momento mean tweet la voce del web si è pronunciata con un sonoro “Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez scansati, che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino“.

Al commento pungente e pettegolo, quindi, la conduttrice argentina ha replicato con una battuta pungolante, che avrebbe messo un punto a tutte le voci circolanti sul ritorno di fiamma tra lei e Stefano De Martino: “In realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza“. Una replica dai doppi sensi? Chissà. Ma l’argentina sembra volerci dire di aver riconquistato Stefano De Martino per le sue doti in fatto di arte culinaria.

