Belen Rodriguez, prima scelta per Luna Marì/ Francesco Moser “Speriamo sia come lei”

Belen Rodriguez, continua l’attesa per la nascita di Luna Marì

Continua l’attesa dei fan di Belen Rodriguez che da giorni attendono l’arrivo della piccola Luna Marie. La showgirl sta trascorrendo questi giorni sulla bellissima piscina della villa di Albarella affacciata sull’Adriatico, dove, stando alle ultime indiscrezioni, Belén vorrebbe trascorrere con il compagno Antonino Spinalbese e il figlio maggiore Santiago le prime settimane di vita di sua figlia. Rinuncia, dunque, alla consueta vacanza a Ibiza e, intanto, rimane in attesa del parto che avverrà nell’Azienda Ospedale Università di Padova. Proprio qui si è recata martedì scorso la showgirl per un ultimo controllo nel reparto di ginecologia e ostetricia; ora, dunque, manca solo l’arrivo della piccola. E intanto c’è chi avrebbe voluto salutarla prima del lieto evento ma non c’è riuscito: stiamo parlando di Francesco Moser, padre di Ignazio, fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Francesco Moser: gli auguri a Belen Rodriguez prima del parto

Francesco Moser non sapeva fosse una bambina, né che Luna Marì non fosse ancora nata. Lo palesa ai microfoni del Corriere della Sera, ai quali dichiara: “Sa, di queste cose non mi interesso. Però speriamo che vada tutto bene, che la piccola sia sana e che diventi un’altra splendida Belén”. Un augurio affettuoso quello dell’ex campione, che si è poi detto dispiaciuto per non aver colto l’occasione di fare i suoi auguri alla futura mamma: “Ero a Padova venerdì 9 luglio — ha rivelato — e se lo avessi saputo sarei sicuramente passato a trovare Belén, visto che ci conosciamo e ormai è di famiglia. Ma Ignazio è così, non mi dice mai niente: siamo due orsi trentini, lui e io”, ha infine scherzato.

