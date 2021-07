Belen Rodriguez, lo scoop su Antonino a poche ore dal parto/ “Presto in Tv con…”

Si fa attendere la piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che dovrebbe nascere da un momento all’altro. In attesa del lieto evento, tutta la famiglia si è riunita e sta trascorrendo qualche giorno sull’isola di Albarella, in una bellissima villa con piscina e ogni confort. Belen, Antonino, Santiago, mamma e papà di Belen, tutti attendono l’arrivo della piccola, ormai imminente. La Rodriguez però, sempre molto attiva sui social, alimenta la curiosità dei fan postando davvero pochissimo su Instagram. Nessuna storia o foto postata oggi, 9 luglio. L’ultima risale a ieri, un dolcissimo scatto col figlio Santiago. Intanto fioccano le indiscrezioni su quanto accadrà dopo la nascita di Luna. La prima riguarda la vacanza a Ibiza che Belen ogni anno si concede e che, vista la seconda imminente maternità, probabilmente questa estate salterà.

Un altro scoop arriva invece dal sempre ben informato Francesco Fredella su Liberoquotidiano. Pare, infatti, che ci siano interessanti proposte televisive per il compagno di Belen, Antonino Spinalbese. In particolare per lui si parla di Pechino Express, reality al quale potrebbe partecipare insieme ad un altro parente della Rodriguez. Ecco quanto scrive il giornalista: “Belen ha ritrovato il sorriso con Antonino Spinalbese, ex parrucchiere visto che – da rumors – potrebbe arrivare a Pechino Express con il padre di Belen (Gustavo Rodriguez).” Ebbene sì: il papà di Belen e il suo compagno potrebbero partire per questa appassionante avventura pochi mesi dopo la nascita della piccola Luna Marì.

