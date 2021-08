Belen Rodriguez rimproverata dal figlio Santiago/ “Ti fa tremila foto al giorno!”

Sono esilaranti le ultime stories pubblicate su Instagram da Belen Rodriguez. La showgirl sta trascorrendo ancora qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia, al compagno Antonino Spinalbese e ai suoi due figli, e si diverte ad immortalare momenti di questa quotidianità, postandoli poi sui social. Le ultime immagini pubblicate hanno come protagonista Santiago, il figlio nato dalla relazione con Stefano De Martino.

Nel video, Belen tiene tra le braccia sua figlia Luna Marì mentre Santiago è alle sue spalle è inizia a rimproverarla. Il motivo? Il numero di foto che la Rodriguez si scatta al giorno. “Ti fai tremila foto al giorno”, sbotta infatti Santi nelle stories, rimproverando la mamma che, intanto, nega “Ma non è vero!” Lui, però, insiste, e replica: “Eh ma come no. Ho contato trecento foto e siamo ancora del 2021!″

Troppe foto, secondo Santiago De Martino, quelle che sua mamma Belen Rodriguez si scatta durante il giorno. Il bambino, che ormai ha compiuto 8 anni, prende simpaticamente in giro la mamma, il risultato è una scenetta esilarante che in poche ore è diventata virale. La Rodriguez sta vivendo un periodo davvero speciale della sua vita: la nascita di Luna Marì l’ha resa radiosa, così come l’amore che prova per Antonino Spinalbese. Sono tanti i fan ad aver notato come la showgirl sia cambiata negli ultimi mesi, tanto che c’è chi scrive: “Era da anni che non ti vedevo così felice e splendente. Si vede tanto che hai accanto un uomo che ti ama alla follia”.

