Belen Rodriguez rompe il silenzio e scrive a Mediaset/ “Grazie Presidente e Maria De Filippi! Non è un addio”

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo l’addio a Le Iene e Tu sì que vales: il lungo messaggio a Mediaset

Con l’annuncio dei palinsesti della prossima stagione di Mediaset è arrivata anche la conferma ufficiale dell’addio di Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene e di Tu sì que vales. Si è pensato che la showgirl argentina fosse stata cacciata dall’azienda, ma è stata lei stessa poi, sui social, a far sapere che l’addio è stata una sua decisione. Belen non ha tuttavia spiegato le motivazioni di questo addio a Mediaset, preferendo il silenzio. Questo fino ad oggi.

Belen Rodriguez fatta fuori dai palinsesti Mediaset? / La verità della modella argentina

Belen ha infatti deciso di rompere il silenzio e scrivere un lungo messaggio rivolto proprio a Mediaset, l’azienda che per anni l’ha vista protagonista in prima serata sia su Canale 5 che su Italia 1.

Belen Rodriguez, quello a Mediaset “non è un addio”

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, – ha esordito Belen nel suo lungo post – anni in cui non ho mai smesso di imparare.” E ancora: “Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa”. Belen ha poi ringraziato l’ideatore de Le Iene Davide Parenti: “per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino "erano vicini all'addio"/ L'indiscrezione choc sulla crisi

La conduttrice, sul finale, ha dunque tenuto a fare una precisione: “Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci!” Insomma, non è escluso che in futuro Belen torni a lavorare in Mediaset.

