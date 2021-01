Belen Rodriguez “ruba foto all’influencer russa Maya Zaboshta”/ Scoppia il caso!

Belen Rodriguez nella bufera sui social. Colpa di un post che la showgirl ha proposto tra le stories del suo profilo ufficiale su Instagram. L’argentina ha infatti mostrato un’immagine con le sue gambe con ai piedi un paio di scarpe con il tacco nere e cinturino alla caviglia, firmate The Attico: “Sulle mie scarpe…“ il testo. Sempre tra i profili di Instagram, la pagina Very Inutil People si è però accorta che la stessa identica foto è stata pubblicata l’11 aprile dello scorso anno da Maya Zaboshta, influencer russa capace di vantare 263mila followers. Il confronto tra le due foto è impietoso, è evidente come Belen abbia scelto la stessa identica immagine della Zaboshta, rubando il post. E la risposta della influencer russa è stata rabbiosa: “Quindi tu pubblichi la foto di un’altra persona con scritto ‘le mie scarpe’? Ma per favore“, con addirittura molti followers di Maya che le hanno suggerito di fare causa a Belen, avendo rubato quella che comunque non si sa se fosse una sua proprietà intellettuale originale.

BELEN RODRIGUEZ VS. MAYA, LA GUERRA DEI FOLLOWERS

Al di là delle minacce legali, Belen Rodriguez non sembra aver fatto bella figura in un mondo come quello dei social che sembra incredibilmente piccolo, nonostante i followers siano centinaia di migliaia per ogni influencer e, in diversi casi, milioni. “UGUALE MA UGUALE“, scritto tutto in maiuscolo, è stato il commento del profilo “Very Inutil People” che ha usato l’umorismo irriverente per far venire alla luce l’idea copiata da parte di Belen, da cui si attende ora una replica ufficiale. Se anche fosse stato un modo di prendere un post trovato in rete con noncuranza, la showgirl argentina ha intorno a sé un gruppo di social media manager che avrebbe sicuramente dovuto e potuto controllare la provenienza dell’immagine per evitare la gaffe. Anche perché come detto Maya Zaboshta ha superato da poco i 250mila followers, mentre Belen Rodriguez ha oltre 8 milioni di seguaci: il sospetto è che inizialmente Belen e il suo staff hanno pensato che nessuno si sarebbe accorto del “furto” delle immagini.

