Belen Rodriguez sbotta su Instagram/ Arrivano le critiche dei fan, cos’è successo?

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez è stata al centro le Gossip, prima con la nascita della sua secondogenita Luna Marì, successivamente per la sua separazione da Antonino Spinalbese e successivamente per il suo ritorno di fiamma prima presunto, adesso certo con Stefano De Martino.

Per la showgirl l’ultimo periodo ha comportato numerosi cambiamenti che hanno stravolto le sue abitudini ed ogni piccolo cambiamento è stato sempre raccontato dalla stampa, così in un momento di stanchezza la donna ha deciso di scoppiare su Instagram attraverso un post molto criptico che le è costato molte critiche.

Belen Rodriguez attira le critiche dei suoi fan

Belen Rodriguez ha condiviso una sua foto accompagnata dalla caption: “Blablabla, blablabla e ancora blablabla”. I motivi del suo sfogo non sono stati molto chiari e la donna non ha voluto specificare se si trattasse di questioni legate alla sua vita privata o al suo lavoro, infatti negli ultimi giorni si è anche parlato di un abbandono di Mediaset per Discovery.

I followers della donna però non hanno accolto bene il suo sfogo e tra i commenti al suo post è piovuta una marea di commenti negativi nei suoi confronti che hanno denigrato la donna per il suo aspetto fisico: “Questa foto non si può guardare“, ma anche “Sei un ces*o”. Tra i tanti commenti negativi non sono mancati anche alcuni di supporto per la showgirl e per le sue scelte: “Falli parlare, vivi ed ama chi vuoi“.

