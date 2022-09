Belen Rodriguez/ Sempre più inseparabile da Stefano De Martino, ma adesso…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla prova del nove dopo un’estate magica

E’ stata un’estate serena e appassionante quella che Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno appena messo alle spalle. Un lungo periodo in cui la coppia si è dedicata a se stessa, ritrovando la condivisione di momenti speciali e organizzando nuove fughe romantiche. Nonostante il chiacchiericcio del gossip, Belen e Stefano sono andati avanti per la propria strada, infischiandosene delle critiche e riavvicinandosi definitivamente.

D’altronde il sentimento che li lega è vivo più che mai, lo si evince dalle tenerezze che i due scambiano pubblicamente e da un amore che sembra crescere giorno dopo giorno. Adesso, con tutto l’autunno davanti e gli impegni televisivi incombenti, i due sono chiamati alla prova del nove. Riusciranno a non perdere la bussola faticosamente ritrovata?

Ora più che mai il nome di Belen Rodriguez è tornato in cima agli interessi del gossip. Il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese, infatti, è entrato nella casa del Grande Fratello VIP e il tema della relazione con la modella argentina è alquanto caldo. Ad ogni modo l’ex compagno di Belen, nonché padre di Luna Mari, è concentrato su se stesso e a proposito del rapporto con la conduttrice ha speso solo parole positive. “Spero che tra Belen e Stefano (De Martino, ndr.) duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli”, ha raccontato non molto tempo fa a Vanity Fair. Chissà se la sua speranza diverrà anche realtà.

