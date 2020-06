Belen Rodriguez/ “Sono una donna che soffre come le altre” e su Stefano De Martino…

Pubblicità

Belen Rodriguez è rimasta sorpresa nel vivere una nuova rottura con Stefano De Martino. Tutto lascia pensare quindi che sia stato il ballerino a prendere l’iniziativa di allontanarsi, anche se niente è escluso. “Non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perchè sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto“, ha detto qualche giorno fa tramite Stories di Instagram, “sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”. Belen ha promesso inoltre di parlare e dare delle spiegazioni al momento opportuno, ma solo quando sentirà di poterlo fare. “Altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose e io a questo non ci sto”, ha aggiunto. Una linea del tutto diversa da quella di De Martino, che invece continua a non voler condividere con il pubblico notizie di gossip. Per l’ex ballerino, la vita privata deve rimanere tale. Oggi, 14 giugno 2020, Stefano De Martino sarà ospite di Domenica In e a questo punto possiamo dare per scontato che non farà alcun accenno a quanto avvenuto con Belen. Di sicuro Mara Venier proverà a tastare il terreno e le fan saranno incollate di fronte al piccolo schermo, pronte a carpire qualsiasi tipo di segnale.

Belen Rodriguez, per i giornali di gossip la fine con Stefano De Martino per…

Belen Rodriguez sarebbe stata troppo gelosa di Stefano De Martino, intento invece a vivere delle avventure al di fuori del focolare domestico. Questa l’ipotesi più gettonata dai giornali di gossip per spiegare come mai i due abbiano deciso di allontanarsi ancora una volta. Si tratta ovviamente solo di voci di corridoio e non c’è alcuna certezza in merito. Si parla di litigi e non solo fra innamorati, ma anche per il loro differente modo di vedere l’educazione del figlio Santiago. A quanto pare, riferisce il settimanale Oggi, la Rodriguez preferirebbe crescerlo con molta severità e tanti limiti, mentre Stefano avrebbe un approccio molto più elastico. Al centro dei dissapori ci sarebbe inoltre anche una certa disparità di trattamento nei confronti delle famiglie dei due. Il clan Rodriguez sarebbe autorizzato a circolare in qualsiasi momento a casa dell’argentina, mentre la famiglia di Stefano dovrebbero prima attendere l’okay da parte di Belu. Non è escluso però che una volta terminata l’esperienza di Made in Sud, Stefano possa ritornare a Milano e provare a chiarire tutto con l’ex moglie. Intanto la Rodriguez ha già tolto la fede.



